The400 Mini: Neuauflage des Heimcomputers von Atari

The400 Mini ist ein gemeinsames Projekt von Retro Games Ltd. und Plaion. Dabei handelt es sich um eine Neuauflage des Heimcomputers Atari 400, der ursprünglich 1979 erstmals in den USA auf den Markt gekommen ist. Er fand allerdings erst 1981 den Weg nach Europa. Wer Interesse am “Mini-Remake” hat, der kann bereits Vorbestellungen bei Amazon.de angeben. Die Auslieferung erfolgt ab dem 28. März 2024. 119,99 Euro kostet The400 Mini.

Im Lieferumfang ist auch eine neue Version des Joysticks CX40 enthalten. Der Stick verbindet sich jetzt allerdings via USB und kann somit auch an anderen Geräten genutzt werden. Er bringt obendrein sieben Funktionstasten mit. Wer mehr als einen Joystick benötigt, kann das Eingabegerät auch separat nachkaufen – zum Preis von 29,99 Euro. Auf The400 Mini sind ab Werk dabei 25 8-bit-Spiele vorinstalliert.

The400 Mini wurde gegenüber dem Original um 50 % geschrumpft. Die “Tastatur” funktioniert dabei nicht. Dafür sind 5 Ports für USB Typ-A vorhanden, um Peripheriegeräte anzuschließen. Auch ein HDMI-Port ist vorhanden. Das Videosignal kann sowohl mit 50 als auch 60 Hz ausgegeben werden. Besonderer Clou: Man kann per Emulation nicht nur Software für den Atari 400 nutzen, sondern auch für den 800XL und die Konsole Atari 5200.

Zusätzlich muss man sich nicht mit den vorinstallierten Games zufriedengeben. Per USB-Stick werden Cartridge-, Disketten- und Kassetten-ROMs unterstützt. Zu den Komfortfunktionen gehört eine Rewind-Funktion sowie die Chance jederzeit abzuspeichern. Eventuell ist The400 Mini damit ja für einige Leser einen Blick wert.