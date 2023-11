Ayaneo Retro Mini PC AM01: Neue Komplettsysteme für Retro-Spiele

Ayaneo ist ein Hersteller, der primär für seine PC-Gaming-Handhelds bekannt geworden ist. So konkurriert man mit Modellen wie dem Ayaneo Kun direkt mit beispielsweise dem Asus ROG Ally. Doch mit seinem neuen Ayaneo Retro Mini PC AM01 konkurriert man jetzt auch noch mit Mini-PCs wie den Asus NUCs. Auffallen sollen die neuen Geräte primär durch ihr nostalgisches Design. Was die Hardware betrifft, so gibt es verschiedene Ausstattungsvarianten, die preislich für Early Bird von 150 bis 379 US-Dollar reichen.

Es stecken bis zu AMD Ryzen 7 5700U, bis zu 32 GByte DDR4-RAM und bis zu M.2-2280-PCIe-3.0-SSDs mit 1 TByte im Inneren. Als Betriebssystem fungiert hier Windows 11 Home. Ab heute können die unterschiedlichen Ausführungen der Mini-PCs jedenfalls via Indiegogo vorbestellt werden. Die Preise sollen dann später sukzessive angehoben werden. Laut Ayaneo beginnt die Auslieferung der Ayaneo Retro Mini PC AM01 bereits in dieser Woche.

Unten haben wir noch das Datenblatt mit weiteren, technischen Angaben eingebunden. Zu den ausgerufenen Preise sind diese Mini-PCs ja eventuell einen Blick wert. Allerdings gibt es hier natürlich auch massive Konkurrenz, denn aktuell wird das Segment der kompakten Komplettsysteme von asiatischen Herstellern wie Beelink, Geekom und Co. ebenfalls stark beackert.

Quelle: Ayaneo (IndieGoGo)