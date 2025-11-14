Bambu Lab P2S 3D-Drucker im Test

Anzeige

Mit dem Bambu Lab P2S testen wir den Nachfolger des beliebten P1S. Einen mittelgroßer CoreXY 3D-Drucker, der in vielen Bereichen verbessert wurde und so sogar nah an die H2-Premium-Serie von Bambu Lab heranreicht.

Gegenüber dem direkten Vorgänger wurde das Display deutlich verbessert, der Druckkopf der H-Serie verbaut, ein Lüftungssystem zum Heizen und Kühlen implementiert, der Filamentpuffer deutlich verbessert, eine hochauflösende Kamera verbaut, der Innenraum mit LED-Leisten ausgestattet, der SD-Kartenslot durch einen USB-Port ersetzt, Vibrationsfüße vorinstalliert und das Heizbettdesign verbessert. Dies sind nur die offensichtlichen Änderungen, in vielen kleinen Details wurden ebenfalls Anpassungen vorgenommen. Dazu gehören seitliche Aussparungen im unteren Bereich, die einen besseren Transport und eine bessere Belüftung ermöglichen.

Wir schreiben den Testbericht erst nach über 100 Druckstunden und wollen daher auf tatsächliche Vor- und Nachteile in der Praxis eingehen. Wir wollen zudem aufzeigen, wie leicht oder schwer die Einrichtung und Bedienung für einen 3D-Drucker-Neuling sind. Bambu Lab gilt als sehr einsteigerfreundlich in diesem Bereich, was allerdings durch ein geschlossenes Ökosystem erreicht wird, wodurch die Drucker nicht bei allen Käufergruppen beliebt sind.

Der Bambu Lab P2S kostet auf der Herstellerhomepage 519 Euro. Inklusive dem AMS 2 Pro für einen Multi-Farben-Druck werden 749 Euro verlangt. Einen Black-Friday-Rabatt schließt der Hersteller für dieses Jahr zudem aus. Im Angebot ist allerdings der Vorgänger P1S, der 369 Euro bzw. mit AMS 2 Pro 619 Euro kostet.

Lieferumfang

Ein Teil des Lieferumfangs befindet sich bei der Auslieferung direkt im Drucker. Das abgebildete Zubehör besteht aus etwas Werkzeug, Ersatzmaterialien und einer Schnellstartanleitung. Für eine Ersteinrichtung sollte aber der abgedruckte QR-Code gescannt werden, um auf die dort verlinkten Videos zu gelangen, die jeden Schritt sehr einfach erklären.