Jackery Explorer 500 v2 im Test

Lange ist der letzte Test einer Jackery Powerstation her, jetzt hat der Anbieter aber erneut ein sehr interessantes Produkt auf den Markt gebracht. Es handelt sich um die recht kompakte Jackery Explorer 500 v2, welche, wie der Name vermuten lässt, über 512 Wh Kapazität verfügt.
Es handelt sich um einen Lithium-Eisen-Akku, der laut Jackery nach 6000 Zyklen noch 70 Prozent seiner Kapazität haben soll. Das entspricht mehr als 16 Jahre Nutzung bei einem täglichen Zyklus!
Jackery verzichtet auf alle modernen Komfort-Features. Es gibt kein Bluetooth oder WLAN und damit auch nur wenige Einstellungsmöglichkeiten. Konkret kann man weder die AC-Ladeleistung einstellen, noch Lade- oder Entladegrenzen. Ziel war ganz klar, einen einfachen und robusten Energiespeicher für einen niedrigen Preis zu entwickeln. Beim Marktstart im September kostete die Explorer 500 v2 somit auch nur 319 Euro, regulär ist sie für 499 Euro erhältlich. Was die Powerstation auszeichnet, könnt ihr auf den nächsten Seiten lesen.
Das Produktetikett sagt schon alles Finger weg, alles auf Englisch das Teil darf nicht mal in der EU ein geführt werden ich vermute am Zoll vorbei importiert Spanien Polen. Könnte sogar Fake ICE Zeichen sein
man weiß nicht, was die für Plunder teile verbaut haben schon mal brennenden E-Roller gesehen oder E-Bike kann man nicht löschen in SEC 1000 grad
Das ist nicht korrekt. Die Anleitung ist auf Deutsch, daher darf es auch importiert werden. Mal davon abgesehen ist es egal in welchem EU Land die Waren importiert werden.
Könnte zählt hier nicht, Jackery ist eine Firma die schon lange auf dem Markt ist und von denen ich viele Geräte wie die Jackery Explorer 1000 seit langem einsetze – ohne jede Auffälligkeit.
Da es sich hier um einen LiFePo4-Akku handelt, ist das Brandrisiko auch gering.
Gerne fundierte Kritik üben, aber nicht auf Mutmaßungen ohne fachlichen Hintergrund.