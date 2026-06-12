SAMA V40 Gehäuse im Test

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Mit dem SAMA V40 testen wir zum ersten Mal ein Gehäuse dieses chinesischen Anbieters. Nau auf dem Markt ist der Hersteller allerdings nicht, es handelt sich bereits um das achte PC-Gehäuse.

Das V40-Modell möchte vor allem mit den beiden Echtglasbereichen sowie den sechs vorinstallierten beleuchteten Lüftern punkten. Eine Steuerung der Beleuchtung soll zudem über das ebenfalls vorinstallierte Lüfter- und Beleuchtungshub möglich sein. Moderne Anschlüsse inklusive USB-C sind zusätzlich vorhanden.

Der Preis soll attraktiv sein und wir testen daher vor allem, ob dafür an der Verarbeitungsqualität oder bestimmten Ausführungen gespart wurde.

Das SAMA V40 ist in Deutschland aktuell nur begrenzt verfügbar. Wir gehen aber davon aus, dass das Gehäuse ab Ende Juni in mehreren Shops verfügbar sein und sich der Preis dann weiter nach unten orientieren wird. Aktuell kostet die schwarze Variante etwa bei Amazon 89,90 Euro. Das technisch identische weiße Modell trägt den selben Preis.

Lieferumfang

Der Lieferumfang besteht aus einer Anleitung, einigen Einwegkabelbindern, einem Speaker sowie den Schrauben für den Einbau der Hardware.