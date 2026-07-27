Nothing: Krise beim Smartphone-Hersteller?

Indische Medien berichten, dass sich der Smartphone- und Kopfhörer-Hersteller Nothing aus sage und schreibe 12 Regionen zurückziehen werde. Darunter sollen Japan, der Mittlere Osten sowie Teile Europas sein. Zudem soll die Belegschaft angeblich um 30 bis 40 % reduziert werden. Damit würde Nothing ähnlich zurücktreten müssen wie zuletzt OnePlus. Die beiden Unternehmen sind indirekt verbunden.

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Denn Nothing wurde von Carl Pei mitbegründet, der einst auch OnePlus mit aus der Taufe gehoben hat. Allerdings ist die Frage, wie viel Wahrheit in den Gerüchten aus Indien steckt. Denn der Nothing-Mitbegründer Akis Evangelidis hat die Berichte dementiert und sogar von Fake-News gesprochen. Laut dem Manager werde sich Nothing aus keinen Märkten zurückziehen. Auch kolportierte Verkaufszahlen des Nothing Phone (4b) seien falsch. Allerdings bestätigte er Umstrukturierungen.

Demnach stelle Nothing in der Tat seine Teams neu auf und strukturiere die Abteilungen neu. Etwa werde man eine dedizierte KI-Abteilung aus der Taufe heben. Obendrein schließe man seine Teams für einzelne Länder aus Gründen der Effizienz zu regionalen Hubs zusammen. Es sei korrekt, dass es auch zu Entlassungen bzw. dem Wegfall von Stellen komme, jedoch nicht in dem Ausmaß wie behauptet.

Nothing leidet dabei wohl stark unter der Speicherkrise. Denn jene macht es insbesondere im Einstiegs- und Mittelklasse-Segment schwer, noch Smartphones zu vertretbaren Preisen anzubieten. Denn der Anteil, den RAM und Speicherplatz in jenen Bereichen nun an den Gesamtkosten der Komponenten einnehmen, ist extrem gestiegen. Zudem haben kleinere Anbieter wie Nothing gegenüber den Speicherzulieferern deutlich weniger Verhandlungsmacht als Platzhirsche wie Apple oder Samsung.

Die Auswirkungen kann man besonders deutlich an der Einstiegs-Marke von Nothing, CMF, beobachten. Diese wird 2026 kein neues Smartphone veröffentlichen.

Quelle: Digit