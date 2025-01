vivo: Smartphone-Hersteller kehrt auf den deutschen Markt zurück

Der chinesische Hersteller vivo hatte sich vor einigen Jahren in etwa zeitgleich mit Oppo, OnePlus und realme vom deutschen Markt verabschiedet. Die Ursache war damals ein Rechtsstreit mit Nokia, der sich um diverse Patente drehte. Doch schon Anfang 2024 erzielte man eine Einigung. Seitdem könnte vivo seine mobilen Endgeräte also wieder in Deutschland anbieten, ließ aber einiges an Zeit verstreichen. Jetzt ist es allerdings so weit: vivo betreibt wieder einen offiziellen Store bei Amazon.de.

Über den Online-Händler bietet man damit wieder Smartphones wie z. B. das vivo X200 Pro in Deutschland an. Auf der eigenständigen, deutschsprachigen Webpräsenz der Marke hingegen prangt weiterhin ein älteres Banner, der darauf hinweist, dass vivo derzeit keine Produkte in Deutschland vertreibe. Ob sich auch da bald etwas tun könnte, ist offen.

vivo wirbt bei Amazon.de auch, wie für chinesische Hersteller typisch, mit Rabattcodes. Ebenfalls sind die angebotenen Smartphones direkt ab Lager lieferbar und werden von Amazon verschickt. Daher ist auch die Prime-Lieferung möglich.

Jetzt heißt es abwarten, ob vivo in Deutschland wieder größer angreift und Marketing betreibt. Eine offizielle Mitteilung der Marke liegt nämlich zum Neustart in Deutschland bisher nicht vor.

Quelle: vivo (Amazon.de)