“Quake II” kehrt als erweiterte Version zurück

“Quake II” steht ab sofort als erweiterte Fassung für aktuelle Konsolen und PCs zur Verfügung. Anno dazumal wurde dieses Spiel in Deutschland im Übrigen indiziert, erhielt aber 2022 bei einer Neuprüfung eine neue Freigabe durch die USK – “Ab 18 Jahren”. Die kürzlich neu veröffentlichte Version enthält zahlreiche, technische Verbesserungen gegenüber der ursprünglichen Fassung aus dem Jahr 1997. Die Entwicklung hat Nightdive Studios übernommen.

Spielbar ist das neue “Quake II” auf der Xbox One, den Xbox Series X|S, der PlayStation 4, PS5, Nintendo Switch und am PC. Das Game ist zum Launch direkt im Game Pass enthalten. Neu sind z. B. die Widescreen-Unterstützung, sowie eine komplett neue Erweiterung. Auch sind alle ursprünglichen Add-ons / Mission Packs direkt enthalten – also etwa “The Reckoning” und “Ground Zero”. Die neue Erweiterung nennt sich dabei “Call of the Machine” und enthält 28 frische Levels sowie eine neue Deathmatch-Karte. Sie wurde von Machine Games entwickelt.

Im Paket ist sogar die Portierung für das Nintendo 64 enthalten, eine abweichende Version, die ebenfalls unter Fans beliebt ist. Auch der Multiplayer-Modus von “Quake II” ist erhalten geblieben – ob online oder lokal per Splitscreen. Sogar per Crossplay könnt ihr gegeneinander antreten, egal an welcher Plattform ihr spielt. PC-Spieler können sich “Quake II” sowohl via Steam als auch über GOG.com sichern. Für 10 Euro wechselt das neue Gesamtpaket den Besitzer.

Quelle: Bethesda