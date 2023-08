SK hynix liefert neuen LPDDR5X-RAM mit 24 GByte aus

SK hynix ist ein Zulieferer von Arbeitsspeicher, dessen Produkte in vielen mobilen Endgeräten unterschiedlichster Marken werkeln. Jetzt hat man offiziell mitgeteilt, dass der neue LPDDR5X-RAM mit 24 GByte in die Massenproduktion gegangen sei und erste Partner bereits erreiche. Als erste Hersteller wollen OnePlus mit dem Ace 2 Pro und Xiaomi mit dem Redmi K60 Ultra den Arbeitsspeicher mit hoher Kapazität verwenden.

Laut SK hynix verwende man für den RAM High-K Metal Gate (HKMG2), was im Wesentlichen bedeutet, dass spezielle Materialien und ein entsprechendes Design einerseits den Stromverbrauch senken und andererseits höhere Geschwindigkeiten erlauben. An dem effizienten RAM für mobile Endgeräte liegen 1,01 bis 1,2 Volt Spannung an. Dennoch können 68 GByte an Daten pro Sekunde verarbeitet werden.

Dabei schreibt sich SK hynix auf die Fahnen, der weltweit erste Hersteller zu sein, der solche LPDDR5X-DRAM-Packages mit 24 GByte ausliefert. Warum man überhaupt so viel Arbeitsspeicher in einem Smartphone benötigen sollte, wenn selbst viele PCs noch mit 16 GByte auskommen? SK hynix nennt hier unter anderem die lokale KI-Verarbeitung als Einsatzgebiet.

Quelle: SK Hynix