AMD Radeon RX 7900 XTX: Grafikkarte kommt als “Starfield Special Edition”

AMD kooperiert mit Bethesda für die Veröffentlichung des kommenden Open-World-Rollenspiels “Starfield”. Das Science-Fiction-RPG wird heiß erwartet und soll für die Entwickler eine neue Marke etablieren. Mittlerweile haben AMD und Bethesda weitere Früchte der Zusammenarbeit bestätigt. So wird es die Grafikkarte Radeon RX 7900 XTX als limitierte “Starfield Special Edition” geben. Bedauerlicherweise kommt diese Grafikkarte aber nicht in den allgemeinen Handel. Sie lässt sich lediglich über eine Verlosung gewinnen.

Wie viele Einheiten sind produziert worden? Laut AMD gibt es die Radeon RX 7900 XTX Starfield Special Edition weltweit nur 500-mal. Alle werden als Preise verlost und nicht zum Kauf angeboten. Technisch hat sich allerdings nichts getan. Diese Version der Grafikkarte bietet also nur optische Abweichungen im direkten Vergleich mit dem Standardmodell.

Zusätzlich bringt AMD auch noch einen AMD Ryzen 7 7800X3D in einer limitierten Variante – auch der Prozessor kommt aber nicht in den Handel, sondern wird lediglich verlost. AMD und Bethesda empfehlen dabei allen Interessierten, ihren Social-Media-Konten zu folgen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Auch im Falle des Ryzen-Prozessors gibt es aber aus technischer Sicht keine Abweichungen zu den regulären Varianten. Am Ende handelt es sich also einfach um Sammlerstücke für Fans von “Starfield”.

Quelle: AMD (YouTube)