Website-Erstellung für Unternehmer und Start-ups

Ob Gründer oder erfahrene Geschäftsleute: Es ist für alle wichtig, die Kosten zu senken und den Gewinn zu steigern. Damit können Sie schon bei der Internetseite anfangen. Wie das geht, erklären wir Ihnen hier.

Anzeige

Was ist ein Start-up?

Dieser englische Begriff bezeichnet ein junges Unternehmen, das neu am Markt ist. Es zeichnet sich durch innovative Ideen und enorme Wachstumschancen aus. Flexibilität und digitale Strukturen spielen dabei eine große Rolle.

Start-ups benötigen oft Investoren, um das erforderliche Kapital für die Gründung und den Markteintritt zu haben. Diese bringen ihr Geld gerne ein, wenn sie von den Zukunftsplänen überzeugt sind und selbst davon profitieren.

Dennoch ist es für die aufstrebenden Unternehmer unerlässlich, auf die Kosten zu achten und diese bestmöglich zu reduzieren. Deshalb sind Gratis-Websites die perfekte Lösung, um die Online-Welt zu erobern.

Gut zu wissen: Hier finden Sie Wissenswertes über Start-ups.

Kostenlose Website für Gründer

Für den Neustart ist es eine gute Möglichkeit, ein Baukastensystem zu nutzen. Dabei handelt es sich um ein praktisches Tool, mit dem Sie Ihre Internetseite selbst aufbauen. Das geht sogar ganz ohne Vorkenntnisse und ist daher hervorragend für Einsteiger geeignet.

Die Erstellung ist kostenfrei. Geringe Gebühren fallen nur für die Nutzung an. Diese sind überschaubar und betragen normalerweise weniger als 20 Euro im Monat. Sie wissen also von Anfang an, was später auf Sie zukommt, und können genau kalkulieren. Das ist besonders in der ersten Phase sehr hilfreich.

Gründern kommt es auch zugute, dass kein Risiko besteht. Da Sie erst etwas bezahlen müssen, wenn die Seite fertig ist und online geht, können Sie alles in Ruhe ausprobieren. Wenn Ihnen das Design noch nicht zusagt, ändern Sie es einfach wieder. Das ist perfekt für moderne Unternehmer, die kreative Ideen haben und diese spontan umsetzen möchten.

Unsere Empfehlung: In diesem Artikel können Sie sich ausführlich darüber informieren, wie Sie eine kostenlose Homepage bekommen.

So profitieren alle Unternehmer vom Baukastensystem

Die Gratis-Website-Builder bieten mehrere Vorteile, die wir Ihnen jetzt näher erläutern. Dann werden Sie verstehen, warum diese Variante in vielen Branchen beliebt ist.

Kosten senken

Vor allem bei einem niedrigen Budget brauchen Sie eine günstige Internetseite. Die attraktiven Konditionen haben wir oben bereits erwähnt. Im Gegensatz dazu würden Sie bei einem Webdesigner höchstwahrscheinlich einen drei- bis fünfstelligen Betrag bezahlen müssen – nur für die Erstellung der Seite. Diese ist bei einem Baukastensystem kostenlos.

Individualität ausleben

Sie sind bei dem DIY-Tool zwar auf die fertigen Vorlagen angewiesen, können diese aber nach Ihren Wünschen kombinieren. Die Auswahl ist vielfältig. Für jedes Unternehmen ist etwas dabei. Auch im Hinblick auf die Funktionen sind Sie flexibel. Neben einer einfachen Homepage können Sie Blogs, Shops und Buchungssysteme nach Ihren Bedürfnissen hinzufügen.

Tipp: Verknüpfen Sie Ihre neue Website mit Ihren Social-Media-Profilen! Das ist bei einem Baukastensystem ganz leicht.

Einfach aufbauen

Es sind nur wenige Klicks bis zu Ihrem Internetauftritt. Die Handhabung ist unkompliziert und ohne entsprechende Fachkenntnisse möglich. Viele Schritte erklären sich von selbst. Für alle Fälle gibt es Anleitungen und Hilfe vom Support-Team.

Schnell online gehen

Dieses Argument überzeugt Gründer, die am liebsten sofort an den Start gehen möchten. Wenn Sie es kaum abwarten können, Ihre geniale Geschäftsidee der Öffentlichkeit zu präsentieren, ist ein Baukastensystem ideal für Sie. Damit basteln Sie sich innerhalb kurzer Zeit Ihre neue Seite und sind direkt im Internet präsent. Bei einem Webdesigner müssten Sie viel länger warten.

Werkzeuge nutzen

Die Anbieter der Baukastensysteme unterstützen Sie, wo sie nur können. Eine Erleichterung sind die Online-Tools, die Sie beim Aufbau der Website verwenden dürfen. Damit finden Sie leichter die passenden Keywords für Ihre SEO-Texte, mit denen Sie sich die besten Plätze bei Google sichern. Darüber hinaus steht Ihnen ein Impressum-Generator zur Verfügung, der Ihnen bei den abmahnsicheren Formulierungen hilft. Los geht`s!