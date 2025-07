Epic Games Store: „Figment“ und „Backpack Hero“ sind ab sofort gratis

Im Epic Games Store gibt es ab sofort wieder zwei neue Gratis-Spiele, welche den Titel aus der letzten Woche, „Sable“, ablösen. Mitnehmen können interessierte PC-Gamer etwa das musikalische Spiel „Figment“. Nicht nur Musik ist hier jedoch ein zentrales Thema, es geht auch um das Unterbewusstsein des Menschen. So erkundet der Spieler eine seltsame und surreale Welt, gefüllt mit tiefsten Gedanken, Verlangen und Erinnerungen.

„Figment“ nutzt einen malerischen Grafikstil und ist ursprünglich bereits 2020 auf den Markt gekommen. Der Titel konnte damals gute Kritiken einsammeln und kam auch bei Spielern gut an. Doch es gibt natürlich auch ein zweites Gratis-Spiel im Epic Games Store.

„Backpack Hero“ ist ein Roguelike mit Deckzusammenstellung, das auf Management des Spieler-Inventars großen Wert legt – daher auch der Titel. Es gilt also, die eigenen Items so im Rucksack zu platzieren, dass sie optimal wirken. Bei dem Erkunden von Dungeons und Co. trifft man dabei sowohl auf tödliche Gegner als auch schillernde, neue Freunde.

Ressourcen dienen dabei dem Aufbau des eigenen Heimatdorfes Haversack Hill. „Backpack Hero“ kommt in einem Retro-Grafikstil daher und bietet über 800 Gegenstände, über 100 Gegner und 5 unterschiedliche Spielstile, dank verschiedener Heldenfiguren.

Quelle: Epic Games