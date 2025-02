Epic Games Store: Ab sofort sind „Garden Story“ und „World War Z: Aftermath“ gratis

Ab sofort stehen im Epic Games Store zwei neue Gratis-Spiele zur Verfügung. Diese lösen den Titel aus der letzten Woche ab. Natürlich will die Plattform mit diesen Freebies in erster Linie neue Kunden anlocken. So hofft man, dass dann nach und nach nicht nur die wöchentlichen Gratis-Spiele beansprucht werden, sondern auch der ein oder andere Euro investiert wird.

Anzeige

In dieser Woche ist jedenfalls zum einen das Indie-Spiel „Garden Story“ kostenlos. Hier handelt es sich um ein RPG / Action-Adventure mit Retro-Grafik. Als frisch ernannter Wächter des Hains („Guardian of The Grove“) muss der Spieler einer zersplitterten Gemeinschaft dabei helfen, wieder zusammenzufinden. Es handelt sich hier um einen Einzelspieler-Titel, der auch für Controller optimiert worden ist.

Hilf als frischernannter Wächter des Hains („Guardian of The Grove“) einer zersplitterten Gemeinschaft, wieder zusammenzufinden. Bereise eine farbenfrohe Insel, um die einfallende Fäulnis („Rot“) zu bekämpfen, deren Bewohner zu inspirieren und deine Heimat wiederaufzubauen. Aber dabei bist du nicht allein: fruchtige Freunde warten bereits auf dich, um dich zu unterstützen!

Quelle: Epic Games