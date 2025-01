Epic Games Store: Ab sofort ist “Hell Let Loose” gratis

Im Epic Games Store gibt es heute den letzten Teil des Gaming-Marathons. So hatte die Plattform innerhalb der letzten Wochen jeden Tag ein Spiel verschenkt. Ab sofort geht man aber wieder zum alten Rhythmus über. Statt täglich, gibt es also “nur” noch jede Woche einen kostenlosen Titel. Ab heute handelt es sich dabei um “Hell Let Loose” von Team 17.

“Hell Let Loose” ist ein Online-Multiplayer-Spiel, das im 2. Weltkrieg angesiedelt ist. Der First-Person-Shooter schickt den Spieler in Gefechte mit insgesamt bis zu 100 Mitspielern. Dabei kommen auch Panzer, Artillerie und weitere Ausrüstung zum Einsatz. Neben den FPS-Elementen gibt es auch eine Art übergeordnetes Meta-Game mit Aspekten aus der Echtzeitstrategie.

Die Konflikte werden z. B. in Stalingrad, Kursk oder auch Omaha Beach ausgetragen. Die Multiplayer-Partien schicken 50v50 ins Rennen. Dabei gibt es 14 unterschiedliche Klassen wie Infanterie, Späher, Panzerkommandant und mehr. Wer Interesse hat, kann “Hell Let Loose” jedenfalls ab sofort zu seiner Sammlung im Epic Games Store hinzufügen. Andernfalls wartet ab dem 9. Januar 2024 der nächste Gratis-Titel

