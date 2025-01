AMD Ryzen 7 9800X3D: Mindfactory nennt erstmals Verkaufszahlen

AMD konnte von seinem Ryzen 7 9800X3D, dem aktuell leistungsfähigsten Gaming-Prozessor, allein über den deutschen Händler Mindfactory bisher über 8.650 Einheiten verkaufen. Der Anbieter nennt jetzt nämlich erstmals die Verkaufszahlen des noch recht frischen Chip in seinem Online-Store auf der Produktseite. Die Nachfrage ist dabei immer noch groß.

Pro Kunde kann der AMD Ryzen 7 9800X3D nämlich nur einmal bestellt werden. In den letzten Wochen ist es zu erheblichen Wartezeiten gekommen. Ab morgen soll wieder Nachschub folgen bzw. in die Auslieferung gehen. Mindfactory bietet den Prozessor für 569 Euro an. Das liegt zwar 40 Euro über der offiziellen UVP, ist aber dennoch günstiger als bei der Konkurrenz. Anderweitig bekommt man den Prozessor derzeit nur für mehr als 700 Euro.

Spannend ist, dass der AMD Ryzen 7 9800X3D sich damit ca. doppelt so oft verkauft hat, wie alle bisherigen AMD Ryzen 9000 zusammengerechnet. Das überrascht aber nicht unbedingt, denn es handelt sich bislang um das einzige neue Modell mit 3D-V-Cache und somit einer deutlich erhöhten Spieleleistung.

Schon das Quasi-Vorgängermodell, der AMD Ryzen 7 7800X3D ist sehr erfolgreich gewesen. Diesen hat Mindfactory nach eigenen Angaben etwa über 78.420-mal verkauft. Der Chip ist am 2. Februar 2023 ins Sortiment aufgenommen worden.

Quelle: Mindfactory