AMD Ryzen 7 9800X3D: Offizieller Verkaufspreis steigt

AMD bietet mit dem neuen Ryzen 7 9800X3D die aktuell leistungsfähigste Gaming-CPU am Markt an. Erschienen ist der Chip zu einer offiziellen Preisempfehlung von 529 Euro. Rasch zeigten sich aber Lieferengpässe. Im Ergebnis ist der Prozessor für diesen Preis aktuell gar nicht zu bekommen. Nun sieht es danach aus, dass nicht nur die Händler die Preise angehoben haben, sondern offiziell auch AMD. Denn der Hersteller bietet seinen eigenen Chip derzeit für 542 Euro an.

Anzeige

Auch andere Händler haben die Preise erhöht und listen den AMD Ryzen 7 9800X3D für rund 549 Euro. AMD hat eine offizielle Preiserhöhung für den Prozessor zwar nicht kommuniziert, es sieht aber stark danach aus, als hätte man da still und heimlich an der Preisschraube gedreht. Leisten könnte man sich das locker, denn dieses Produkt ist im Grunde aktuell konkurrenzlos an der Spitze

Eventuell hat AMD mit der Preiserhöhung auch auf die Verschiebung bei der Währungsumrechnung reagiert. So ist der US-Dollar erstarkt, während der Euro schwächer geworden ist. Vermutlich wollte AMD da auch seine Margen erhalten.

Quelle: Hardwareluxx