nubia Z70 Ultra: Premium-Smartphone für Europa angekündigt

nubia bringt in China bereits diese Woche das neue Smartphone-Flaggschiff nubia Z70 Ultra auf den Markt. Als SoC dient in diesem Fall der leistungsfähige Qualcomm Snapdragon Elite 8. Zur Seite stehen bis zu 24 GByte LPDDR5X-RAM und 1 TByte UFS-4.0-Speicherplatz. Obendrein ist ein OLED-Display mit 6,85 Zoll Diagonale, 2.688 x 1.216 Pixeln als Auflösung und 144 Hz Bildwiederholrate an Bord. Es unterstützt auch HDR und wird bis zu 2.000 Nits hell.

Unter dem Screen sitzt die Frontkamera mit 16 Megapixeln. Aufgrund dieser Under-Display-Cam kann nubia sich eine Notch bzw. ein Punch-Hole sparen. Als Betriebssystem dient Android 15 mit der Oberfläche Nebula AIOS. Da sind auch einige KI-Features direkt integriert. Für den Akku, der mit 80 Watt aufgeladen werden kann, gibt nubia 6.150 mAh als Kapazität an. Das Smartphone ist dabei nach IP69 geschützt gegen Staub und Wasser und bringt moderne Schnittstellen wie Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.4, GPS, USB-C, 4G / 5G und mehr mit.

Das nubia Z70 Ultra verfügt über eine auf dem Papier durchaus beeindruckende Hauptkamera mit 50 (Weitwinkel, OIS) + 64 (Periskop-Telephoto, OIS) + 50 (Ultra-Weitwinkel) Megapixeln. Auch in Europa soll das mobile Endgerät auf den Markt kommen. Da ist nämlich bereits eine Präsentation für den 26.11.2024 angesetzt. An jenem Datum soll sich auch klären, welche Varianten hierzulande auf den Markt kommen werden.

Auf einer Aktionsseite zum nubia Z70 Ultra können Interessierte schon ein kleines Memory-Puzzle lösen und sich für einen Newsletter registrieren. Teilnehmern am Launch-Event winken dann nämlich ein Rabattgutschein über 50 Euro für den Kauf des Smartphones sowie die Teilnahme an einer Verlosung. Dabei lassen sich das Smartphone selbst, Kopfhörer von nubia und auch ein limitiertes Case gewinnen.

Quelle: nubia