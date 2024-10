Xiaomi 15 Ultra: Erste Bilder zeigen das Premium-Smartphone vorab

Xiaomi wird bald die wohl ersten Smartphones mit dem neuen Chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite vorstellen – die Xiaomi 15 und 15 Pro. Sie sollen noch in diesem Jahr in China auf den Markt kommen und im 1. Quartal 2025 Europa erreichen. Im Februar 2025 soll mit dem gleichen SoC auch das Xiaomi 15 Ultra als weiteres Premium-Modell folgen. Inzwischen kursieren Renderaufnahmen des mobilen Endgeräts.

Zu beachten ist, dass es sich nicht um durchgesickerte Bilder handelt. Vielmehr wurden die Render als Mockups erstellt und sollen das Design widerspiegeln, basierend auf dem aktuellen Informationsstand zum Smartphone. Dabei soll das Xiaomi 15 Ultra an der Rückseite einen sehr großen und runden Kamerahügel einsetzen. Auf dem Soll eine Quad-Kamera mit 50 (Weitwinkel) + 50 (Ultra-Weitwinkel) + 50 (Telephoto) + 200 (Periskop-Telephoto) Megapixeln sitzen. Die Periskop-Kamera wird wohl das größte Upgrade darstellen und soll auf dem Sensor Samsung Isocell HP9 basieren sowie 4,3-fachen optischen Zoom bieten.

An der Vorderseite soll sich wiederum in einem Punch-Hole eine Frontkamera mit 32 Megapixeln befinden. An Bord, soll auch Android 15 als Betriebssystem sein – mit dem Überzug HyperOS 2. Für den Akku mit 6.000 mAh soll die Aufladung mit 90 Watt drin sein bzw. 80 Watt kabellos. Das AMOLED-LTPO-Display soll mit 2K auflösen und auf 6,7 Zoll Diagonale sowie 120 Hz Bildwiederholrate kommen.

Das Xiaomi 15 Ultra könnte Mitte 2025 dann auch in Europa auf den Markt kommen. Über den Preis kann man aktuell aber nur spekulieren.

