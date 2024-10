Epic Games Store: Ab sofort ist “Moving Out” gratis

Epic Games verteilt jede Woche kostenlose Spiele, auch und vor allem um Neukunden zur Plattform zu locken. Da schwingt stets die Hoffnung mit, dass jene dann nicht nur wöchentlich die Gratis-Games ihrer Sammlung hinzufügen, sondern irgendwann auch den ein oder anderen Euro im Store ausgeben. Als Ablöse der Titel aus der letzten Woche steht nun ein neues Spiel kostenlos zur Verfügung. Notwendig ist eben nur ein Account im Epic Games Store.

In dieser Woche ist “Moving Out” gratis. Dabei handelt es sich um ein Indie-Spiel aus dem Jahr 2020, für das es auch mehrere Erweiterungen gibt. In dem physikbasierten Umzugssimulator der Studios SMG Studio & Devm Game übernimmt der Spieler die Angestellten einer Umzugsfirma und hilft den Leuten aus der Stadt beim Verladen und Transport ihrer Habseligkeiten. Dabei gilt es alleine oder im Koop-Modus zahlreiche Rätsel zu lösen, denn es gestaltet sich je nach Umgebung schwierig, alles in den Umzugswagen zu bugsieren.

Bis zu vier Spieler können in “Moving Out” gemeinsam ans Werk gehen. Das Spiel nimmt sich dabei nicht allzu ernst, denn teilweise muss man Umzüge aus Spukhäusern bewerkstelligen oder Möbel durchs Fenster feuern, um ans Ziel zu gelangen. Wir wünschen viel Spaß!

Quelle: Epic Games