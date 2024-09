Epic Games Store: Ab sofort ist “The Spirit and the Mouse” gratis

Ab sofort ist im Epic Games Store wieder ein neues Spiel gratis, welches die Titel aus der letzten Woche ablöst. So gibt es in dieser Woche tatsächlich einmal nur einen einzelnen Titel, nämlich “The Spirit and the Mouse”. Natürlich steckt dahinter die Absicht, Neukunden zur Plattform zu locken. So verspricht sich Epic Games davon, dass diejenigen, die zunächst vielleicht nur die kostenlosen Spiele der Woche mitnehmen, irgendwann auch den ein oder anderen Euro im Store investieren.

Anzeige

“The Spirit and the Mouse” ist jedenfalls ein Plattformer mit Rätseleinlagen aus dem Jahr 2022. Als kleine Maus Lila obliegt es dem Spieler, den Menschen in der französischen Stadt Sainte-et-Claire Freundlichkeit und Licht zu bringen. Dabei vollbringt man gute Taten und knüpft neue Freundschaften. Begleitet wird Lila von dem Geisterwächter Lumion, der ihr hilft, das Gleichgewicht im Dorf wiederherzustellen.

Mit einer Altersfreigabe “ab 0 Jahren” ist “The Spirit and the Mouse” auch für jüngere Spieler und Familien geeignet. So hilft man als Spieler in erster Linie unglücklichen Bürgern, erkundet das malerische Dorf und besänftigt die schelmischen Kibblins durch Minispiele. Wir wünschen viel Spaß beim Zocken!

Quelle: Epic Games