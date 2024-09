OnePlus verkauft (schon wieder) keine Smartphones mehr in Deutschland

Eigentlich sah es gut aus für Fans der Marke OnePlus. Nachdem ein rechtlicher Sieg Nokias monatelang verhindert hatte, dass die mobilen Endgeräte von OnePlus und Oppo in Deutschland verkauft werden konnte, gab es dann doch eine Einigung. Deswegen konnte OnePlus schon seit Januar 2024 wieder Smartphones in Deutschland verkaufen. Unvermittelt ist damit aber bereits wieder Schluss. Wer die Website von OnePlus besucht, bemerkt, dass der Hersteller momentan erneut den Vertrieb von Smartphones hierzulande eingestellt hat.

Anzeige

Dieses Mal dürfte Nokia aber nicht seine Hände im Spiel haben. Vielmehr hat Panasonic offenbar vor dem Landgericht München ebenfalls einen Sieg rund um Patentrechtsstreitigkeiten erlangt. Auch da geht es darum, dass Oppo, OnePlus und Co. die Patente offenbar nutzen, sich aber nicht mit Panasonic bezüglich der zu leistenden Zahlungen einigen konnten. Allerdings ist es aktuell noch so, dass die Smartphones von OnePlus noch bei Drittanbietern zu bekommen sind. Es bleibt die Frage, wie lange das noch so bleiben wird.

Für Kunden ist das Ganze ärgerlich, reduziert sich die Konkurrenz und Auswahl im Android-Markt doch jetzt erneut. Eine Stellungnahme von Oppo bzw. OnePlus liegt unterdessen aktuell noch nicht vor. Am Ende kann man also nur hoffen, dass es schnell zu einer Einigung kommt.

Quelle: Caschys Blog