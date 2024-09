be quiet! Light Base Gehäuse in 2 Wochen ab 140 Euro erhältlich

Die bereits Anfang Juni vorgestellten Light Base Gehäuse von be quiet! werden ab 10. Oktober im Handel verfügbar sein. Dabei wird es vier verschiedene Modelle in jeweils Schwarz oder Weiß geben. Die Preise dieser auf zwei Seiten vollverglasten Gehäuse reichen von 140 bis 230 Euro. Alle Modelle kommen mit einem ARGB-Streifen, die Unterschiede liegen in der Gehäusegröße und der Lüfterbestückung.

Anzeige

Das Topmodell dieser Serie ist das Light Base 900 FX, das groß genug ist für Mainboards bis zum E-ATX- oder XL-ATX-Format und oben sowie unten Radiatoren bis 420 mm unterstützt. Zudem kann seitlich ein weiterer Radiator mit einer Länge von bis zu 360 mm installiert werden. Vier 140-mm-Lüfter sind bereits eingebaut. Wer eigene Lüfter vorzieht, darf zum Light Base 900 FX greifen, das ohne vorinstallierte Lüfter kommt. Das ist der einzige Unterschied zum FX-Modell.

Kompakter sind die Light Base 600 LX und DX Gehäuse. Auch hier kommt das DX-Modell ohne mitgelieferte Lüfter, wohingegen das LX-Modell vier 120-mm-Lüfter vorinstalliert hat. Beide Modelle unterstützen oben und unten Radiatoren bis 360 mm, an der Seite ist Platz für einen zusätzlichen 240-mm-Radiator. Mainboards dürften maximal den ATX-Formfaktor haben, um in den 600ern eingebaut werden zu können.

Die Besonderheit der auf der Computex gezeigten Light Base Gehäuse von quiet! ist die variable Aufstellmöglichkeit. All diese Gehäusemodelle bieten drei verschiedene Ausrichtungen: normal (rechte Seite), invertiert (linke Seite) oder horizontal (Desktop-Stil). Dafür können die Füße des Gehäuses einfach und ohne Werkzeug versetzt werden, um es von aufrechter Tower-Position auf die Seite zu legen und als Desktop-Gehäuse zu nutzen. Auf diese Weise kann das Case etwa auf dem Schreibtisch die eingebauten Komponenten visuell besser darstellen.

Die Light Base Gehäuse werden ab 10. Oktober 2024 erhältlich sein und kommen mit einer Herstellergarantie von 3 Jahren. Die einzelnen Preise sind der unten abgebildeten Tabelle zu entnehmen.

Quelle: Pressemitteilung