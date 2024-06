Computex: Verglaste Light Base Gehäuse von quiet!

be quiet! zeigt auf der Computex gleich vier Modelle der neuen Light Base Gehäuseserie, die Glasfenster nicht nur an der linken Seite, sondern auch vorne besitzen. Der Clou von Light Base 900 und 600 ist, dass die Gehäuse sowohl in Tower-Position als auch als Desktop auf dem Schreibtisch eingesetzt werden können, etwa um die integrierte Hardware als Showcase zu präsentieren. Dafür werden die Füße einfach versetzt.

Das Topmodell der neuen Serie ist das Light Base 900 FX, das erste Gehäuse im “Aquarium-Design” mit Vollverglasung sowohl an der Seite als auch in der Front für einen guten Blick auf die Hardware. Innen ist ein 1,5 Meter langer LED-Strip verbaut, für eine umfassende ARGB-Beleuchtung aus allen Blickwinkeln – zusätzlich zu den vier bereits vorinstallierten und 140 mm großen ARGB-Lüftern der Light-Wings-Serie. Natürlich sind aber auch Wasserkühlungen möglich, sogar mit bis zu zwei 420-mm-Radiatoren gleichzeitig. Netzteil, Festplatten und SSDs sowie Kabel werden durch das 2-Kammer-Konzept versteckt.

Die Besonderheit der Light-Base-Serie ist die variable Aufstellmöglichkeit. Dafür können die Füße des Gehäuses einfach und ohne Werkzeug versetzt werden, um es von aufrechter Tower-Position auf die Seite zu legen und als Desktop-Gehäuse zu nutzen. Auf diese Weise kann das Case etwa auf dem Schreibtisch die eingebauten Komponenten visuell besser darstellen.

Das Light Base 900 FX mit vier vorinstallierten ARGB-Lüftern soll in Schwarz für 220 Euro erhältlich sein, in Weiß kostet es 10 Euro mehr. be quiet! bringt daneben auch noch das Light Base 900 DX ohne Lüfter, der Preis sinkt dann jeweils um 50 Euro.

Zudem zeigt der deutsche Hersteller mit den Light Base 600 Gehäusen etwas kleinere Versionen der 900er, sodass etwa die Radiatoren maximal 360 mm lang sein dürfen. Auch werden lediglich ATX-Mainboards unterstützt, kein E-ATX wie die 900er. Das Light Base 900 LX kommt mit vier Light Wings LX 140-mm-Lüftern mit PWM-Steuerung, aber der LED-Strip mit ARGB ist ebenfalls verbaut. Natürlich lässt sich auch das 600er sowohl vertikal als auch horizontal nutzen durch die einfach zu versetzenden Füße.

Das Light Base 600 LX mit vier vorinstallierten Lüftern soll in Schwarz 175 Euro kosten, für das weiße Modell werden 10 Euro mehr fällig. Auch hier gibt es mit dem Light Base 600 DX Versionen ohne Lüfter, die jeweils 35 Euro weniger kosten.

Die komplette, sowohl in Schwarz als auch Weiß geplante Light-Base-Serie werden laut be quiet! im September oder Oktober auf den Markt kommen. Die vorinstallierten Lüfter der entsprechenden Modelle sollen alle in Gehäusefarbe gehalten sein.