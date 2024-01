be quiet! Shadow Base 800 DX Gehäuse im Test

Anzeige

Das be quiet! Shadow Base 800 DX möchte mit viel Platz für Hardware und einem außergewöhnlich gutem Luftstrom punkten. Erreicht werden soll dies durch ein offenes Mesh-Design und drei vorinstallierte PWM-Lüfter. Versprochen wird außerdem eine werkzeuglose Installation von HDDs und SSDs.

Als weitere Features wurden ein rotierbarer PCIe-Steckplatz für den vertikalen Einbau einer Grafikkarte, eine dezente ARGB-Beleuchtung in der Front und moderne Frontanschlüsse inkl. USB-C verbaut.

Das Gehäuse gibt es in schwarz für aktuell etwa 130 und in weiß für rund 135 Euro. Anwender, die beleuchtete Lüfter und ein integriertes PWM- und ARGB-Hub möchten, können zur be quiet! Shadow Base 800 FX Version greifen, die ab 170 Euro erhältlich ist.

Lieferumfang

Der Lieferumfang besteht aus einer ausführlichen Anleitung, einer Blende für HDD-Halterungen, Einwegkabelbindern, Gummierungen, sowie den Schrauben für den Einbau der Hardware.