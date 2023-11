be quiet! Dark Base 701 Gehäuse mit hohem Airflow

be quiet! bringt mit dem Dark Base 701 ein neues High-End-Gehäuse auf den Markt, das dank Mesh-Panels oben und in der Front auf Belüftung optimiert wurde. Zudem wurde auf Benutzerfreundlichkeit geachtet, sodass Systeme in diesem Modell einfach zusammengebaut werden können. Bei RGB-Effekten hält sich der deutsche Hersteller immer noch etwas zurück, eine subtile Beleuchtung wurde aber integriert.

Als Nachfolger des vor ziemlich genau sechs Jahren vorgestellten Dark Base 700 verfolgt das neue Modell einen etwas anderen Ansatz. War der Vorgänger noch auf Silent-Betrieb ausgelegt, soll das Dark Base 701 hohen Luftdurchsatz und hohe Leistung bieten. Dafür werden vollständig perforierten Mesh-Panels sowie drei vorinstallierte, 140 mm große Silent Wings 4 High-Speed-Lüfter mit PWM eingesetzt. Mit fünf weiteren optional einbaubaren 120- oder 140-mm-Lüftern soll dieser Midi-Tower alle Kühlungsanforderungen moderner High-End-Systeme erfüllen.

Die Installation von Festplatten und SSD benötigt kein Werkzeug. Lüfter und Radiatoren (bis zu 360 mm) werden an Montagerahmen befestigt, welche mithilfe eines Schienensystems aus dem Gehäuse herausgenommen werden können. Das Mainboard-Tray kann zur einfachen Montage außerhalb des Gehäuses herausgenommen werden. Zudem kann das Tray mit nur wenigen Handgriffen invertiert werden. Zusätzlich verfügt das Gehäuse über Slots für die vertikale GPU-Installation mit einem optionalen Riser-Kabel.

Lichteffekte gibt es durch zwei dezente, seitlich an der Front angebrachte ARGB-LED-Streifen, die über einen kombinierten ARGB- und Lüfter-Hub gesteuert werden können. Dieser kann bis zu 8 PWM-Lüfter und 2 zusätzliche ARGB-Geräte regeln. Das Frontpanel umfasst dedizierte Tasten für die ARGB- und Lüftersteuerung, einen USB-Typ-C-Anschluss und zwei Typ-A-Anschlüsse, sowie einen Audioeingang und -ausgang. Das Seitenfenster aus gehärtetem Glas bietet den gewohnten Blick auf die PC-Komponenten, die dank verschiedener Kabelführungskanäle ordentlich aufgeräumt präsentiert werden können.

Das Dark Base 701 soll laut be quiet! ab dem 14. November zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 230 Euro verfügbar sein. Optionale HDD Cage 2 Laufwerkskäfige und ein Riser-Kabel für die vertikale GPU-Installation sind bereits für 10 bzw. 60 Euro erhältlich. Das Dark Base 701 in Weiß soll nächstes Jahr folgen.

Quelle: Pressemitteilung