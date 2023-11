Nvidia veröffentlicht Hotfix-Treiber für “Alan Wake 2”

Kürzlich ist das Triple-A-Spiel “Alan Wake 2” von Remedy Entertainment erschienen. Nvdia war ein Partner bei der Entwicklung. Deswegen unterstützt das Game dann auch direkt zum Launch als einer der ersten Titel DLSS 3.5 mit Ray Reconstruction. Letzteres verbessert die Darstellung bei Ray- bzw. Path-Tracing. Doch einige Nutzer hatten Probleme mit den aktuellen Grafikkarten-Treibern unter Windows 10. Inzwischen hat Nvidia einen Hotfix Driver veröffentlicht.

Dabei handelt es sich um den GeForce Hotfix Driver Version 546.08. Dieser basiert ansonsten auf dem letzten Game Ready Driver 546.01. Nach dem Aufspielen sollten die bisherigen Probleme mit der Stabilität und der Performance bei “Alan Wake 2” behoben sein. So verschlechterte sich beides mit zunehmender Spielzeit. Unter Windows 10 wurden z. B. einige Transparenzeffekte inkorrekt dargestellt. Auch das sollte jetzt nicht mehr vorkommen.

Nvidia veröffentlicht Hotfix-Treiber dabei traditionell, um gezielt bestimmte Probleme in spezifischen Anwendungen und Spielen zu beseitigen. So will man sicherstellen, dass Gamer möglichst problemfrei ihre Titel genießen können, ohne auf ein größeres Update warten zu müssen. Die Hotfix-Treiber verstehen sich dabei stets als Beta bzw. optionale Updates.

Herunterladen können Interessierte den neuen GeForce Hotfix Display Driver Version 546.08 für Windows 10 x64 / Windows 11 x64 direkt unter dem soeben hinterlegten Link.

Quelle: Nvidia