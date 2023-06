be quiet! mit Straight Power 12 & Dark Base Pro 901

Ende Juni wird be quiet! zwei neue Produkte in den Handel bringen: Das ATX 3.0-kompatible Straight Power 12 Netzteil mit 80Plus-Platinum-Zertifizierung und den Leistungsstufen 750, 850, 1000, 1200 und 1500 Watt sowie das Dark Base Pro 901 High-End Gehäuse. Beide wurden bereits auf der Computex in Taiwan gezeigt, aber ab 27. Juni werden sie nun hierzulande erhältlich sein.

Das Straight Power 12 soll mit einer praktisch unhörbaren Kühlung, einem kabellosen Innenleben und einer hochleistungsfähigen 12-Volt-Leitung die Ansprüche von Anwendern erfüllen, die einen langlebigen Stromversorger ihrer High-End-Builds mit den aktuellsten Grafikkarten neuer Generationen suchen. Mit einer Effizienz von bis zu 94 Prozent und einem Standby-Verbrauch von unter 0,1 Watt entspricht das neue Netzteil den Anforderungen der Zertifizierung als 80Plus Platinum. Hohe Leistungsspitzen soll das Straight Power 12 mühelos bewältigen und eine exzellente Signalstabilität bieten.

Durch hochwertige 105°C-zertifizierte japanische Kondensatoren und eine hochleistungsfähige 12V-Leitung soll sowohl hochfrequentes elektronisches Rauschen verhindert als auch bessere Übertaktungsunterstützung geboten werden. Zur Kühlung verwenden die Straight Power 12 Netzteile einen fast unhörbaren 135-mm-Lüfter der Silent-Wings-Serie, der zusammen mit einer trichterförmigen Lüfteröffnung für einen hohen Luftstrom sorgen soll.

Nach Angaben von be quiet! werden die Straight Power 12 Netzteile ab dem 27. Juni erhältlich sein. Die Preise liegen zwischen 160 Euro (750W) und 350 Euro (1500W).

Das Dark Base Pro 901 kommt zum selben Termin auf den Markt und wird mit 320 Euro fast so viel kosten wie oben genanntes 1500W-Netzteil. Dafür bekommt der geneigte PC-Enthusiast ein High-End Gehäuse, das laut be quiet! entweder ein praktisch unhörbares System oder einen leistungsstarken Build ermöglicht. Das Layout im Innern des Gehäuses kann dank eines intuitiven Schienensystems sehr einfach invertiert werden und die ARGB-Beleuchtung sowie die vertikale Installation der Grafikkarte sollen für eine ansprechende Präsentation der Hardware sorgen.

Gegenüber dem Vorgänger, dem bereits Ende 2016 von uns getesteten Dark Base Pro 900, wurde das integrierte 15-Watt-Ladegerät verbessert, damit Mobilgeräte schneller kabellos oben auf dem Gehäuse aufgeladen werden können. Front- und Deckel-Verkleidungen sind austauschbar und Alternativen im Lieferumfang enthalten, sodass das Dark Base Pro 901 entweder für geräuscharmen oder leistungsoptimierten Betrieb ausgerichtet werden kann. Drei PWM-gesteuerte Silent Wings 4 Lüfter sind vorinstalliert (maximal 11 sind möglich) und das Frontpanel verfügt über Touch-sensitive Bedientasten. Dort können sowohl die Lüfter als auch die Beleuchtung bedient werden. Mainboards bis zur E-ATX-Größe sind installierbar, CPU-Kühler dürfen bis 190 mm hoch und Grafikkarten maximal 495 mm lang sein.