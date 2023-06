Samsung Odyssey OLED G9: QD-OLED-Monitor startet in zwei Versionen

Samsungs hat seinen neuen QD-OLED-Monitor Odyssey OLED G9 für Spieler vorgestellt. Dieser Bildschirm erscheint in zwei Varianten, die sich technisch aber nur in einem Punkt unterscheiden. So bringt der G95SC auch den von Smart-TVs bekannten Gaming Hub mit, in dem Apps für z. B. Nvidia GeForce Now integriert sind. Obendrein besteht ab Werk Zugriff auf allerlei Smart-TV-Anwendungen. Hingegen streicht der G93SC diese genannten Features. Die restliche Technik ist komplett identisch.

So handelt es sich hier um einen Monitor mit 49 Zoll Diagonale im Format 32:9 mit einer 1.800R-Krümmung, also einem Curved-Design. Als Auflösung sind 5.120 x 1.440 Pixel drin. Die Reaktionszeit beträgt 0,03 ms (GtG). Die Bildwiederholfrequenz ist mit 240 Hz sehr spieletauglich. Integriert ist auch der Neo-Quantum-Prozessor-Pro, der das Upscaling optimiert. Ebenfalls ist Support für AMD FreeSync Premium Pro gegeben. Der Odyssey OLED G9 ist für DisplayHDR True Black 400 zertifiziert.

Samsung hebt sauch die rückseitige RGB-Beleuchtung mit den Funktionen CoreSync und Core Lighting+ hervor. Stereo-Lautsprecher sorgen für angemessenen Klang. Zu den Schnittstellen zählen unter anderem DisplayPort 1.4 und HDMI 2.1. Für mehr Ergonomie lässt sich die Höhe des Ständers verstellen.

Der Sansung Odyssey OLED G9 (G95SC) ist ab dem 12. Juni 2023 weltweit erhältlich. Die UVP für den deutschen Markt liegt bei 2.539,00 Euro. Das Modell G93SC wird ab dem 3. Quartal 2023 weltweit erhältlich sein.

Modell Odyssey OLED G9 G95SC G93SC Bildschirm Größe 49-Zoll, 32:9 Verhältnis Auflösung Dual WQHD (5.120×1.440) Bildschirm OLED Krümmung 1.800R SoC Neo Quantum Prozessor Pro – HDR VESA DisplayHDR True Black 400 Helligkeit (typ.) 250 cd/m² Gaming Reaktionszeit 0.03ms (GtG) Bildwiederholungsrate 240 Hz (max.) Sync-Technik AMD FreeSync Premium Pro + VESA Adaptive Sync Gaming Hub O – Game Bar O – Smart Smart TV-Apps O – IoT-Hub O – Sprachunterstützung O – Design Farbe Silber Metall Beleuchtung CoreSync & CoreLigthing + Standfuß Höhenverstellbar / Tilt / VESA kompatibel Benutzerfreundlichkeit Schnittstelle 1 DP(1.4) / 1x HDMI, 1x MicroHDMI

USB Hub 1 DP(1.4) / 1x HDMI, 1x MicroHDMI

USB Hub Eingebauter

Lautsprecher Ja (5W x 2) Ja (5W x 2) Multi-View O – Fernbedienung im Lieferumfang (aufladbar via USB-C) –

