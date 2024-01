Samsung Odyssey OLED: Neue Gaming-Monitore auf der CES 2024

Samsung hat zur CES 2024 drei neue Gaming-Monitore mit OLED-Displays vorgestellt: die neuen Odyssey OLED G8, Odyssey OLED G6 und die nächste Generation des Odyssey OLED G9. Alle verfügen über OLED Glare-Free, um Spiegelungen zu minimieren. Auch arbeiten die Monitore mit 0,03 ms (GtG) als Reaktionszeit und sind für VESA DisplayHDR True Black 400 zertifiziert. Ebenfalls kann AMD FreeSync Premium Pro genutzt werden. Zu den Schnittstellen zählen wiederum unter anderem zweimal HDMI 2.1, ein USB-Hub und auch DisplayPort 1.4.

Die Modelle Odyssey OLED G8 (G80SD) und Odyssey OLED G6 (G60SD) sind auch im Pivot-Modus nutzbar sowie dreh-, schwenk- und neigbar. Obendrein integrieren die Modelle G8 und G9 ab Werk den Gaming Hub für direkten Zugriff auf Cloud-Gaming-Dienste. Auch der Smart Hub ist an Bord. Über den lassen sich Smart-Home-Geräte mit Matter verwalten. Dies ist grundsätzlich auch mit Zigbee oder Threads möglich, dann muss aber ein optionaler Dongle zum Einsatz kommen.

Der Samsung Odyssey OLED G9 (G95SD) bietet, wie auch der OLED G8, die Funktion Multi Control. Darüber lassen sich z. B. Bilder transferieren – von anderen Samsung Geräten wie einem Galaxy Book, Tablet oder auch Smartphone. Der G9 ist dabei ein Ultrawide-Bildschirm für Gamer im Format 32:9 mit einer Auflösung von 5.120 x 1.440 Pixeln auf 49 Zoll Diagonale. Der Odyssey OLED G8 verwendet wiederum ein Panel mit 32 Zoll, das im Format 16:9 mit 3.840 x 2.160 Pixeln auflöst. Die Bildwiederholrate steht bei 240 Hz und die Reaktionszeit bei 0,03 ms (GtG). Der G9 operiert im Übrigen mit der gleichen Bildwiederholrate, während der G6 sogar 360 Hz erreicht. Er löst auf 27 Zoll Diagonale allerdings nur mit 2.560 x 1.400 Pixel auf.

Den Samsung Odyssey G6 und G8 weist man auch noch die Funktion Core Lighting+ zu, welche eine Art Hintergrundbeleuchtung darstellt. Was uns noch fehlen, sind am Ende die Preisangaben und Erscheinungsdaten. Die wird Samsung vermutlich in den kommenden Wochen nach der CES 2024 nachreichen.

Quelle: Samsung