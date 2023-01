Samsung Odyssey Neo G7: Gaming-Monitor mit 43 Zoll Diagonale und Mini LED

Samsung hat seinen neuen Gaming-Monitor Odyssey Neo G7 43″ (Modell: G70NC) vorgestellt. Dieses Modell soll mit 43 Zoll Diagonale punkten und nutzt eine Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung. Es handelt sich aber immer noch um einen klassischen LC-Bildschirm. Die Südkoreaner setzen zur Abwechslung nicht auf ein Curved-Design, sondern einen Flat-Look. Dabei löst der 43-Zoller mit 3.840 x 2.160 Pixeln auf und bietet nicht nur HDR10, sondern auch HDR10+. Dabei besteht die Zertifizierung nach VESA DisplayHDR 600.

Samsung setzt für diesen Gaming-Monitor der Reihe Odyssey auf ein mattes Panel, um Spiegelungen und Reflexionen zu minimieren. Außerdem bietet man nicht nur DisplayPort als Schnittstelle, sondern auch HDMI 2.1. Ebenfalls sind für kabellose Verbindungen sogar die Schnittstellen Wi-Fi und Bluetooth an Bord. Als Bildwiederholrate nennt der Hersteller 144 Hz, während die Reaktionszeit bei 1 ms liegt. Ebenfalls ist Support für AMD FreeSync Premium Pro gegeben.

Nutzbar ist auch die Samsung Game Bar, die einen schnellen Überblick über etwa die FPS, VRR und GDR gibt. Auch auf den Samsung Gaming Hub mit integrierten Cloud-Gaming-Diensten wie Nvidia GeForce Now und Xbox-Cloud-Gaming kann man sich beim Odyssey Neo G7 verlassen. Smart-TV-Apps sind sogar ebenfalls mit an Bord – über den Smart Hub. Somit kann das Streaming via YouTube, Netflix oder etwa Amazon Prime Video genutzt werden.

Im Handel wird der Samsung Odyssey Neo G7 im Verlauf des 1. Quartals 2023 erscheinen. Einen Preis für Deutschland nennt Samsung aktuell leider noch nicht. Weitere technische Daten finden sich unten in der Tabelle.

G70NC Display Screen Size 43” Flat/Curved Flat Panel Type Quantum Mini-LED Aspect Ratio 16:9 Picture Refresh Rate (Max) 144Hz Brightness (Typical) 400 nit HDR VESA Display HDR600 HDR10+ Gaming Response Time 1ms MPRT Viewing Angle 178○/178○ Gaming Feature VRR FreeSync Premium Pro Smart Feature Yes Gaming Hub, Media Hub Audio Speaker 20W x 2 Interface Video Ports 1x DisplayPort (1.4) / 2x HDMI(2.1) USB Ports 2x USB 3.0 ports Others 1x Ethernet LAN, WiFi5, Bluetooth 5.2 Design Lighting Yes (Core Sync) Stand Tilt Wall Mount VESA (200×200)

Quelle: Samsung