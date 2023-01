Epic Games Store: “Adios” und “Hell Is Others” sind kostenlos

In dieser Woche sind gleich zwei Spiele im Epic Games Store kostenlos: “Adios” sowie “Hell Is Others”. Um die beiden Gratis-Titel in Anspruch zu nehmen, ist nur ein Konto im Epic Games Store notwendig. Auch das Account ist natürlich kostenlos. Schließlich wollen die Betreiber ja mit ihren Gratis-Angeboten neue Kunden anlocken, in der Hoffnung, dass jene irgendwann dann auch mal das ein oder andere Spiel auf der Plattform kaufen.

“Adios” ist dabei ein Singleplayer-Titel, der auf seine Geschichte wert legt. Es geht um einen Schweinezüchter in Kansas, der für die Mafia arbeitet. Seine Tiere sind nämlich dafür zuständig, Leichen zu entsorgen. Doch das blutige Handwerk wird ihm zu viel und er erklärt seinem alten Freund, einem Auftragskiller für “die Familie”, dass er aussteigen möchte. Wie die Story ausgeht, bestimmt der Spieler.

Dann hätten wir da noch das Roguelite “Hell Is Others” – einen Mehrspieler-Titel mit Pixel-Grafik, der also in eine ganz andere Ecke geht. In diesem düsteren Titel ist Blut eine Währung und der Spieler immer auf der Jagd danach. Dabei ist auch schwarzer Humor im Spiel, denn man muss seinen eigenen Bonsai mit der Flüssigkeit bewässern.

Wir wünschen viel Spaß mit den beiden Spielen. Wer daran kein Interesse hat: Am nächsten Donnerstag ab 17 Uhr stoßen die ablösenden Games hinzu.

Quelle: Epic Games Store