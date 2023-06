Epic Games Store: Ab sofort ist “The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos” kostenlos

Im Epic Games Store gibt es jede Woche ein oder auch zwei Spiele kostenlos. Heute erfolgt dann also die Ablösung der Titel aus der letzten Woche. Und dieses Mal kann dann von Interessierten das Spiel “The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos” gratis ergattert werden. Um es zur eigenen Sammlung hinzuzufügen, ist lediglich ein Konto im Epic Games Store notwendig. Auch der Account ist kostenlos.

Am Ende sind die kostenlosen Spiele, die es jede Woche gibt, natürlich ein Weg für Epic Games, um möglichst viele Neukunden zum Store zu locken. Dahinter steckt die Hoffnung, dass der ein oder andere Besucher des Stores am Ende vielleicht auch etwas Geld in die Hand nimmt und sich das ein oder andere Spiel oder auch ein Add-on kauft.

“The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos” ist dabei ein taktisches Rollenspiel, das sich selbst nicht allzu ernst nimmt. So parodiert man teilweise auch bekannte RPGs und Fantasy-Helden. Verkörpern kann man als Spieler sieben klassische Rollenspiel-Charaktere, deren Fähigkeiten sich ergänzen, während man sie auch verbessern kann. So besteht die Wahl aus Ranger, Elfin, Barbar, Zwerg, Zauberin, Oger und Dieb.

Jedes Mitglied des Teams verfügt über einen eigenen Fähigkeitsbaum, um seine Fähigkeiten und Ausrüstung zu verbessern.

Kein Interesse an diesem Titel? In der nächsten Woche am Dienstag um 17 Uhr erfolgt wieder der fliegende Wechsel.

Quelle: Epic Games Store