Epic Games Store: Ab sofort ist “theHunter: Call of the Wild” kostenlos

Im Epic Games Store gibt es ab sofort die Ablösung für die Gratis-Spiele aus der letzten Woche. So ist ab sofort auf der Plattform das Jagdspiel “theHunter: Call of the Wild” kostenlos. Das Spiel kann man alleine oder auch im Multiplayer nutzen, um sich einem Open-World-Jagderlebnis hinzugeben. Dabei besucht man als Spieler verschiedene Gebiete der Welt, in denen sich ganz unterschiedliche Tiere tummeln.

Das Verhalten der digitalen Vierbeiner soll möglichst realistisch wirken. Der Spieler kann aus unterschiedlichen Waffen, wie Gewehren und Pfeil und Bogen, sowie Hilfsmitteln wie Duftstoffen, wählen. Für den Titel “theHunter: Call of the Wild” gibt es auch zahlreiche DLCs mit neuen Revieren, die allerdings nicht im aktuell kostenlosen Basisspiel enthalten sind.

Obendrein gibt es zum ohnehin immer kostenlosen “Idle Champions of the Forgotten Realms” bis zur nächsten Woche am Donnerstag gratis das Paket “Wulfgar’s Legends of Renown”. Enthalten sind in diesem Bundle:

Schalte die folgenden Champions frei: Regis (Seat 2), Artemis (Seat 3), Pwent (Seat 5), Catti-Brie (Seat 7) und Wulfgar (Seat 10)

Ein exklusiver Skin: „Mythic Jarlaxle“

Ein exklusiver Vertrauter: Chopper the Axe Beak

Truhen für Regis: 16 Goldtruhen für Regis mit 2 garantiert glänzenden Ausrüstungskarten

Truhen für Artemis: 16 Goldtruhen für Artemis mit 2 garantiert glänzenden Ausrüstungskarten

Truhen für Pwent: 16 Goldtruhen für Pwent mit 2 garantiert glänzenden Ausrüstungskarten

Truhen für Catti-Brie: 16 Goldtruhen für Catti-Brie mit 2 garantiert glänzenden Ausrüstungskarten

Truhen für Wulfgar: 16 Goldtruhen für Wulfgar mit 2 garantiert glänzenden Ausrüstungskarten

2 Buff-Tränke, die eine Woche vorhalten: 1 Trank des Edelsteinsuchers und 1 Trank des Goldsuchers

Sollten euch diese Inhalte allesamt nicht zusagen: Am nächsten Donnerstag um 17 Uhr erfolgt erneut der Wechsel und es wird neue, kostenlose Spiele im Epic Games Store geben.

