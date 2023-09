Epic Games Store: “911 Operator” ist ab sofort kostenlos

Im Epic Games Store wird ab sofort das Gratis-Spiel aus der letzten Woche abgelöst. Stattdessen findet man nun bei der Plattform “911 Operator” kostenlos vor. Dabei handelt es sich um ein Strategiespiel, in welcher der Spieler in die Rolle eines Disponenten einer Notrufzentrale schlüpft. Dabei nimmt man nicht nur Anrufe entgegen, sondern muss teilweise auch Anweisungen zur Ersten Hilfe geben oder auf die Polizei, Sanitäter oder Feuerwehr zurückgreifen.

Anzeige

Ebenfalls gilt es zu sondieren, wer da wirklich am anderen Ende der Leitung ist – ein ernsthafter Mensch in Not oder doch nur ein Scherzkeks? Spielen kann man in Tausenden unterschiedlicher Städte, wenn man das freie Spiel wählt. Es gibt aber auch einen Karriere-Modus, in dem 6 Städte mit einzigartigen Ereignissen warten – etwa einem Erdbeben in San Francisco.

Dabei gibt es über 50 Dialoge, die von realen Gesprächen inspiriert wurden und über 140 Typen generierter Ereignisse. 12 Fahrzeugtypen von Rettungsteams, darunter Hubschrauber, Streifenwagen oder Motorräder, stehen zur Verfügung.

Um den Titel in Anspruch zu nehmen, benötigt man nur ein kostenloses Konto im Epic Games Store. So hofft man bei der Plattform natürlich, dass Kunden dann irgendwann auch Geld in weitere Titel stecken. Sollte “911 Operator” auf keine Gegenliebe stoßen, dann lohnt sich das Warten auf den nächsten Donnerstag. Um 17 Uhr gibt es dann den fliegenden Wechsel und damit ein neues Gratis-Spiel.

Quelle: Epic Games Store