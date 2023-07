Epic Games Store: Ab sofort ist “Grime” kostenlos

Bei “Grime” handelt es sich um ein Action-Adventure bzw. RPG. Als Spieler nutzt ihr lebendige bzw. mutierende Waffen, um eure Feinde zu besiegen. Zusätzlich könnt ihr sie mit einem schwarzen Loch absorbieren, um euch selbst zu stärken. Mit dem neuen Gratis-Game will Epic Games natürlich einmal wieder neue Kunden in seinen Store locken.

Um das Gratis-Game in eure Sammlung aufzunehmen, benötigt ihr ein kostenloses Account im Epic Games Store. Da schwingt natürlich bei Epic Games die Hoffnung mit, dass ihr später, wenn das Konto ohnehin bereits angelegt ist, mal den ein oder anderen Euro im Store investiert. Der neue Gratis-Titel namens “Grime” ersetzt dabei im Übrigen das Spiel aus der letzten Woche – “The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos”.

Da muss natürlich jeder selbst entscheiden, ob er an der dunklen Ästhetik von “Grime” Gefallen findet. Sollte das nicht der Fall sein, dann dauert das Warten auf ein neues Gratis-Spiel aber nicht allzu lange. Denn am nächsten Donnerstag um 17 Uhr wird ja bereits die nächste Ablösung erfolgen.

Quelle: Epic Games Store