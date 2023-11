Epic Games Store: Ab sofort ist “Deliver Us Mars” kostenlos

Im Epic Games Store erfolgt heute die Ablösung der Gratis-Spiele aus der letzten Woche. Zusätzlich möchten wir daran erinner, dass im Rahmen der Black Week natürlich auch dort ein umfangreicher Sale läuft. Es sind nicht nur zahlreiche Spiele und Add-ons reduziert zu haben, Epic Games spendiert auch einen allgemeinen Rabattcoupon über 33 %, der auf (fast) alles anwendbar ist. Auf diese Weise lassen sich selbst recht frische Titel wie “Alan Wake 2” zu neuen Niedrigpreisen ergattern.

Doch kommen wir zurück zum neuen Gratis-Spiel im Epic Games Store. Ab sofort lässt sich der Titel “Deliver Us Mars” kostenlos mitnehmen. Dabei handelt es sich um das Sequel zu “Deliver Us The Moon”. Das atmosphärische Sci-Fi-Abenteuer nimmt den Spieler mit auf eine spannungsgeladene, riskante Mission mitnimmt, um Kolonieschiffe zu bergen, die gestohlen worden sind.



Dabei wollen die Entwickler eine spannende Story mit ebenso fesselndem Gameplay kombiniert haben. Wer sich selbst einen Eindruck verschaffen möchte, kann das Action-Adventure jetzt eben vollkommen gratis im Epic Games Store mitnehmen.

Sollte dieser Titel nicht auf Gegenliebe stoßen: In der nächsten Woche am Donnerstag um 17 Uhr erfolgt wie üblich wieder die Ablöse im Epic Games Store.

Quelle: Epic Games Store