Jabra Elite 8 Active und Elite 10: Bis zu 50 Euro Cashback beim Kauf der TWS-Kopfhörer

Jabra hat eine neue Cashback-Aktion ins Leben gerufen. Diese gilt ab heute und bis inklusive 31. Mai 2024. Sie greift für die beiden TWS-Kopfhörer Elite 8 Active und Elite 10. Wer zu einem der beiden Kopfhörermodelle greift, kann nachträglich bis zu 50 Euro zurückerhalten. Es nehmen alle Farbvarianten der Kopfhörer teil. Jeder Teilnehmer kann für bis zu zwei qualifizierte Produkte Cashback erhalten.

Anzeige

Im Falle der Jabra Elite 8 Active erstattet Jabra nachträglich 40 Euro, bei den Elite 10 sind es dann die erwähnten 50 Euro. Zur Teilnahme ist frühestens 30 Tage nach dem Kauf die Registrierung auf dieser Website notwendig – spätestens aber bis 31. Juli 2024. Nach erfolgreicher Prüfung der Registrierung erhalten Teilnehmer ihr Cashback innerhalb von 28 Tagen auf ihr Konto überwiesen.

Teilnehmende deutsche Händler sind: alle Ladengeschäfte von Expert, Media Markt und Saturn in Deutschland sowie deren Onlineshops (www.expert.de, www.mediamarkt.de, www.saturn.de), Otto (www.otto.de) und Amazon.de (www.amazon.de).

Letzten Endes lohnt sich diese Aktion vielleicht für all diejenigen, die ohnehin an einem der beiden Jabra-Modelle Interesse hatten. Da bietet es sich dann natürlich an, die 40 bzw. 50 Euro Erstattung mitzunehmen.

Quelle: Jabra