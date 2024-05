Intel Lunar Lake: Veröffentlichung der Prozessoren im 3. Quartal 2024

Intel plant für das 3. Quartal 2024 seine neuen Chips der Reihe Lunar Lake. Diese setzen auf neue Architekturen für die CPU, GPU und eine leistungsfähigere NPU. Auch in Sachen Effizienz will man verstärkt punkten. Zusätzlich wirbt Intel bereits jetzt mit Copilot+, will sich also auch dem KI-Hype hingeben.

Dabei basieren die Performance-Kerne von Lunar Lake auf der Architektur Lion Cove. Im Falle der Effizienz-Kerne ist es Skymont. Die neue GPU zählt zur 2. Generation der Intel Arc mit Battlemage als technischer Basis. Die neue NPU soll eine Leistung von mehr als 40 TOPS erreichen. Gesamtsysteme sollen auf 100 TOPS kommen. Intel wähnt sich dabei bereits den Qualcomm Snapdragon X Elite oder AMD Ryzen 7 8840U überlegen.

In Sachen Effizienz vergleicht man sich mit den AMD Ryzen 7 7840U und Snapdragon 8cx Gen 3, deren Stromverbrauch man bei gleicher Leistung in einigen Szenarien um jeweils 30 bzw. 20 % unterbiete.

Die GPU-Leistung setzt Intel mit einem Core Ultra 7 165U mit vier Xe-Kernen in Bezug, den man mit den neuen Xe2-Kernen um 50 % überbiete. Allerdings heißt es, dass Intel dabei wohl für Lunar Lake auch acht Xe2-Kerne einsetze, sodass das Ergebnis dann weniger beeindruckend ausfiele.

Intel dürfte mehr zu Lunar Lake auf der Computex 2024 im Juni verraten.

