Nvidia GeForce Game Ready Treiber 555.85 veröffentlicht

Nvidia hat einen neuen Game Ready Treiber für seine GeForce-Grafikkarten veröffentlicht. Die neue Version 555.85 WHQL enthält auch Optimierungen für das frische Spiel “Senua’s Saga: Hellblade II”. Aber auch für Ubisofts Multiplayer-Shooter “XDefiant” sowie “F1 24” sind Anpassungen enthalten, um mehr Leistung aus Systemen mit GeForce RTX zu kitzeln.

Anzeige

Dabei unterstützt “Senua’s Saga: Hellblade II” auch Nvidia Reflex und DLSS 3, also sowohl das Upscaling als auch die automatische Frame-Generierung. Letztere steht allerdings nur in Verbindung mit den neuesten Grafikkarten der Reihe GeForce RTX 40 zur Verfügung. Vor Veröffentlichung des Game Ready Treibers lief in dem Spiel von Ninja Theory nicht alles rund, das soll sich jetzt geändert haben.

Neu sind auch One-Click-Einstellungsmöglichkeiten für die bereits erhältlichen Spiele “Bellwright”, “Ghost of Tsushima”, “Homeworld 3” und “Infection Free Zone”. Zudem enthält der Treiber eine neue Version der PhysX-Software.

Quelle: Nvidia