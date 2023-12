Nvidia veröffentlicht neuen GeForce Game Ready Driver 546.29 WHQL

Nvidia hat einen neuen Grafiktreiber veröffentlicht, der sich in die Riege der Game Ready Driver einreiht. Das sind Treiber, die speziell für einzelne aktuelle und kommende Spiele optimiert sind. In diesem Fall enthält der Treiber dann auch gezielt Optimierungen für “Cyberpunk 2077 Ultimate Edition” sowie “Call of Duty: Modern Warfare III Season 1”.

Auch sind Optimierungen für die neuen Spiele “Throne of Liberty”, “Avatar: Frontiers of Pandora” und “Fortnite Chapter 5” enthalten. Konkret handelt es sich um den Nvidia GeForce Game Ready Driver 546.29 WHQL, der sich hier herunterladen lässt.

Unterstützte Produkte

GeForce RTX 40 Series

GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080, GeForce RTX 4070 Ti, GeForce RTX 4070, GeForce RTX 4060 Ti, GeForce RTX 4060

GeForce RTX 30 Series

GeForce RTX 3090 Ti, GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 Ti, GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3070 Ti, GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3060, GeForce RTX 3050

GeForce RTX 20 Series

GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080 SUPER, GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2060 SUPER, GeForce RTX 2060

GeForce 16 Series

GeForce GTX 1660 SUPER, GeForce GTX 1650 SUPER, GeForce GTX 1660 Ti, GeForce GTX 1660, GeForce GTX 1650, GeForce GTX 1630

GeForce 10 Series

GeForce GTX 1080 Ti, GeForce GTX 1080, GeForce GTX 1070 Ti, GeForce GTX 1070, GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1050 Ti, GeForce GTX 1050, GeForce GT 1030, GeForce GT 1010

GeForce 900 Series

GeForce GTX 980 Ti, GeForce GTX 980, GeForce GTX 970, GeForce GTX 960, GeForce GTX 950

GeForce 700 Series

GeForce GTX 750 Ti, GeForce GTX 750, GeForce GTX 745

TITAN Series

TITAN RTX, TITAN V, TITAN Xp, TITAN X (Pascal), GeForce GTX TITAN X

