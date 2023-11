Nvidia veröffentlicht Game Ready Driver 546.17 für GeForce-Grafikkarten

Nvidia hat einen neuen Treiber für die Grafikkarten der Reihe GeForce veröffentlicht. Es handelt sich konkret um den Game Ready Driver in der neuen Version 546.17. Der Treiber enthält Optimierungen für das Spiel “Call of Duty: Modern Warfare III”. Ebenfalls hat man Anpassungen für “Starfield” vorgenommen, da das Open-World-RPG von Bethesda inzwischen im Rahmen der Steam Beta auch DLSS mitbringt.

Zusätzlich sollten auch einige Bugs behoben sein, die in Verbindung mit dem Spiel “Alan Wake 2” aufgetreten sind. Hier konnte die Performance in sehr langen Gameplay-Sessions nach und nach immer weiter abbauen. Was “Counter-Strike 2” betrifft, so hat man wiederum Nvidia Reflex optimiert. Ebenfalls soll ein Fehler behoben worden sein, der in “Starfield” und “Cyberpunk 2077” zu Stottern an Advanced-Optimus-Notebooks führte.

Ansonsten sind noch weitere, kleinere Fehlerbehebungen und Anpassungen enthalten. Zu beziehen ist der neue Nvidia Game Ready Driver in der Version 546.17 entweder über die GeForce Experience oder auch als direkter Download im Web.

Quelle: Nvidia