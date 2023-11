Red Magic 9 Pro: Neues Gaming-Smartphone kündigt sich an

Nubia plant mit dem Red Magic 9 Pro ein neues Gaming-Smartphone. Die offizielle Vorstellung hat man bereits für den 23. November 2023, also für die nächste Woche, angesetzt. Es ist auch bekannt, dass natürlich der leistungsfähige Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 als SoC dienen soll. Ebenfalls wird das mobile Endgerät eine Triple-Kamera einsetzen. Die Weitwinkel-Linse soll mit 50 Megapixeln operieren.

Anzeige

Zudem ist auch erneut eine RGB-Beleuchtung an Bord. Auch ein aktiver Lüfter ist verbaut, um bei hoher Auslastung eine gute Kühlung und damit lange Spitzenleistung zu garantieren. Zudem soll das Red Magic 9 Pro eine Under-Display-Kamera verwenden. Das AMOLED-Display dürfte mit 144 Hz arbeiten und soll komplett flach daherkommen, also ohne gekrümmte Ränder.

Obwohl die Vorstellung am 23. November 2023 sich zunächst auf den chinesischen Markt bezieht, sollte das Gaming-Smartphone am Ende auch in Europa vertrieben werden. Die Schwäche bei solchen Geräten ist leider meistens die Kamera, auch wenn die Preise zumeist bei den Gaming-Smartphones ansonsten angesichts der Spezifikationen recht attraktiv wirken. Zumindest gilt das, wenn man mit anderen Flaggschiffen vergleicht.

Quelle: Red Magic (Weibo)