Honor Magic Vs: Neues Foldable mit dem Snapdragon 8+ Gen 1

Honor bringt mit dem Magic Vs ein neues Foldable auf den Markt. Als Basis dient hier der Prozessor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Dabei wirbt der chinesische Hersteller mit einem dünneren Gehäuse, geringerem Gewicht und einem nahtlos schließenden Scharnier. Zudem kann das Foldable jetzt über einen Stylus bedient werden, den Magic Pen, der sich via Bluetooth verbindet. Ab Werk dient Honors neues MagicOS 7.0 als Betriebssystem, das hier aber noch auf Android 12 aufsetzt.

Zu den weiteren Spezifikationen zählen wahlweise 8 oder 12 GByte RAM und 256 bzw. 512 GByte Speicherplatz. Innen befindet sich ein OLED-Display mit 7,9 Zoll Diagonale, 2.272 x 1.984 Pixeln als Auflösung und 90 Hz Bildwiederholrate sowie 800 Nits Leuchtkraft. Eingeklappt verbleiben 6,45 Zoll für das äußere OLED-Display mit 2.560 x 1.080 Pixeln, 120 Hz Bildwiederholrate und Unterstützung für HDR10+. Beide Bildschirme nutzen native 10-bit-Panels.

Was die Triple-Hauptkamera betrifft, so sind hier 54 (Weitwinkel, Sony IMX800) + 50 (Ultra-Weitwinkel) + 8 (Telephoto) Megapixel an Bord. Die Telephoto-Cam beherrscht dreifachen optischen Zoom. Die äußere Selfie-Kamera kann Fotos mit 16 Megapixeln knipsen. Zur inneren Kamera schweigt Honor derzeit noch. Vorhanden ist freilich auch ein Akku mit 5.000 mAh, der sich mit 66 Watt rasch wieder aufladen lässt.

In China kostet das Honor Magic Vs mit 8 GByte RAM und 256 GByte Speicherplatz umgerechnet rund 1.015 Euro. Mit 12 / 256 GByte fallen dann 1.080 Euro an. Wer es auf 12 / 512 GByte anlegt, landet dann bei 1.220 Euro. Es stehen die Farbvarianten Orange, Cyan, Schwarz und Gold zur Verfügung. Honor nimmt in China bereits Vorbestellungen an, die Auslieferung beginnt am 30.11.2022. Im ersten Quartal 2023 soll das Honor Magic Vs dann aber auch international erscheinen.

Quelle: Honor (YouTube)