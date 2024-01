Honor Magic6 und Magic6 Pro: Neue Smartphones mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Honor hat für den chinesischen Markt die beiden Smartphone-Flaggschiffe Honor Magic6 und Magic6 Pro vorgestellt. Beide Modelle setzen auf den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 als SoC und verwenden LTPO-AMOLED-Bildschirme mit einer adaptiven Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hz. Laut dem Hersteller setzen die Screens mit 6,8 Zoll Diagonale auf PWM-Dimming mit 4.320 Hz für eine augenfreundliche Darstellung. Obendrein könnten sie bis zu 5.000 Nits hell werden und lösen mit 2.800 x 1.264 Pixeln auf.

Auch bieten die Honor Magic6 und Magic6 Pro beide eine Frontkamera mit 50 Megapixeln. Nur das Pro-Modell ergänzt aber vorne einen 3D-Sensor für verbesserte Gesichtserkennung. Identisch ist das Betriebssystem: Android 14 mit MagicOS 8.0. Dieses bietet auch allerlei KI-Funktionen. Beide mobilen Endgeräte gibt es wahlweise mit 12 bzw. 16 GByte RAM und 256 bzw. 512 GByte Speicherplatz. Nur das Honor Magic6 Pro kann aber auch mit 1 TByte erworben werden.

Ebenfalls sind beide Smartphones nach IP68 geschützt gegen Staub und Wasser. Moderne Schnittstellen wie Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.3 bringen ebenfalls beide Geräte mit. Das gilt auch für Infrarot. In China kann das Honor Magic6 Pro zusätzlich auch die Satellitentelefonie beanspruchen. Abweichungen gibt es des Weiteren beim Akku. Das Honor Magic6 steht bei 5.450 mAh und Schnellladung mit 66 Watt bzw. 50 Watt kabellos. Das Magic6 Pro erreicht 5.600 mAh und kann per USB-C mit 80 und kabellos mit 66 Watt geladen werden.

Für die Hauptkamera setzt das Honor Magic6 auf 50 (Weitwinkel, OIS) + 50 (Ultra-Weitwinkel) + 32 Megapixel (Telephoto, 2,5x optischer Zoom, OIS). Das Pro-Modell bietet eine hochwertigere Telephoto-Cam mit 180 Megapixeln und Periskop-Funktion.

In China kostet das Magic6 umgerechnet ca. 565 Euro los (12 / 256 GByte). Für das Honor Magic6Pro beginnen die Preise dann ab 732 Euro. Beide Modelle gibt es in den Farben Schwarz, Blau, Grün, Lila und Weiß. Der Verkauf läuft in China ab dem 18. Januar 2024. Die Smartphones sind auch für einen internationalen Launch vorgesehen, da fehlen aktuell aber noch weitere Angaben.

