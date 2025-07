Oppo und Hasselblad verlängern Partnerschaft – Arbeit an Kamera-Technik der nächsten Generation

Oppo nutzt schon seit einer ganzen Weile für seine Smartphones bzw. deren Kameras das Branding der schwedischen Kameraexperten von Hasselblad. Das ist im mobilen Bereich ja durchaus üblich. So kooperiert Xiaomi etwa im gleichen Bereich mit dem Kamerahersteller Leica. Wie Oppo nun bestätigt hat, wird man die Partnerschaft mit Hasselblad jedenfalls nicht nur verlängern, sondern auch erweitern.

Vier Jahre hatten Oppo und Hasselblad zuvor schon kooperiert, vor allem für die Find-Smartphones des Unternehmens. Gemeinsam entwickelt man aber bereits ein neues Bildverarbeitungssystem der nächsten Generation, das natürlich am Ende auch in mobilen Endgeräten seinen Platz finden soll. Vage verspricht man, damit sozusagen in eine neue Ära der mobilen Foto- und Videoqualität vorstoßen zu wollen.

Weitere Details wollen Oppo und Hasselblad gemeinsam im weiteren Verlauf des Jahres bestätigen. Um noch etwas Aufmerksamkeit für die mobile Fotografie zu generieren, hat man zudem die Oppo Photography Awards 2025 unter dem Motto „Super Every Moment“ angekündigt. Der Wettbewerb steht internationalen Teilnehmern offen und ist mit Preisen im Wert von über 100.000 US-Dollar dotiert. Man lädt Fotografen dazu ein, Aufnahmen zu teilen, die mit Smartphones von Oppo erstellt worden sind. Einreichungen sind bis 20. November 2025 möglich.

Quelle: PR