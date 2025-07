Microsoft bringt Xbox-Spiele per Cloud-Gaming auf den PC

Microsoft erweitert für Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate das Cloud-Gaming. Diese können inzwischen am PC via Gamestreaming auch native Xbox-Titel aus der eigenen Sammlung streamen. Allerdings funktioniert das Ganze nur dann, wenn der jeweilige Spieler zugleich am Xbox-Insider-Programm teilnimmt. Über letzteres lassen sich vorab Previews bzw. Betas ausprobieren.

Es gibt jedoch Einschränkungen, denn das Cloud-Gaming funktioniert immer noch nicht mit allen Titeln aus der eigenen Sammlung. Das liegt daran, dass auch die jeweiligen Entwickler bzw. Publisher ein Opt-in durchführen müssen. Der große Vorteil ist eben, dass sich über die neue Funktion auch Spiele per Cloud-Gaming nutzen lassen, die nicht für den PC, sondern nur für Xbox-Konsolen erschienen sind. Aktuell nehmen über 250 Spiele an diesem Programm teil.

Zuvor konnte man zwar bereits eigene Spiele über den Browser streamen, jetzt entfällt dieser Umweg jedoch, denn das Ganze funktioniert auch direkt über die Xbox-App unter Windows. Einwenden möchten wir, dass es allerdings nur wenige Xbox-exklusive Spiele gibt. Fast alle entsprechenden Titel gibt es auch als native PC-Versionen. Von Vorteil sein, kann das Cloud-Gaming am PC jedoch z. B. dann, wenn man nur über einen schwächeren Mini-PC oder Laptop verfügt, der sonst kaum spieletauglich wäre.

Quelle: Microsoft