Xbox Series X|S: Konsolen, Spiele und Zubehör werden teurer

Kürzlich hatte Sony den Preis der PlayStation 5 in der Digital Edition um 50 Euro angehoben – auf 499,99 Euro. Damit kostet die Variante ohne Disc-Laufwerk inzwischen so viel, wie das Standardmodell mit optischem Laufwerk 2020 zum Launch. Jetzt zieht auch Microsoft nach: Auch die Xbox Series X|S werden teuer – jeweils um 50 Euro. Dazu steigen auch die Preise für Controller und Games.

Anzeige

Ergebnis: Die Xbox Series X kostet fortan 599,99 statt wie bisher 549,99 Euro. Der Preis der Series S steigt von 299,99 auf 349,99 Euro – mit 512 GByte Speicherplatz. Die Modellvariante mit 1 TByte soll in Zukunft sogar 399,99 Euro kosten. Aktuell listen Händler größtenteils noch die alten Preisempfehlungen, das dürfte sich aber in Kürze ändern. First-Party-Spiele werden in den USA jetzt 79,99 US-Dollar kosten. In Deutschland ist wohl mit 79,99 Euro zu rechnen.

Die Xbox Wireless Controller werden 5 Euro teurer und kosten fortan statt 59,99 Euro vielmehr 64,99 Euro. Farbige Versionen kosten 69,99 Euro und Limited Editions 79,99 Euro. Die beiden Premium-Controller Xbox Elite Series 2 steigen im Preis auf 149,99 (Core Version) bzw. 199,99 Euro (Full Version).

Als Begründung für die geballten Preiserhöhungen nennt Microsoft nur vage die Marktbedingungen sowie die gestiegenen Entwicklungskosten.

Xbox-Konsolen – Die neuen Preise

Europe (€ EUR) Product New Price Xbox Series S 512 GB €349,99 Xbox Series S 1 TB €399,99 Xbox Series X Digital €549,99 Xbox Series X €599,99 Xbox Series X 2 TB Galaxy Black Special Edition €699,99

Controller

Europe (€ EUR) Product New Price Xbox Wireless Controller (Core) €64,99 Xbox Wireless Controller (Color) €69,99 Xbox Wireless Controller – Special Edition €79,99 Xbox Wireless Controller – Limited Edition €89,99 Xbox Elite Wireless Controller Series 2 (Core) €149,99 Xbox Elite Wireless Controller Series 2 (Full) €199,99

Quelle: Microsoft