Turtle Beach VelocityOne Race: Lenkrad- und Pedalsystem für Xbox-Konsolen und Windows-PCs

Turtle Beach bietet eine breite Palette an Gaming-Zubehör an. Dazu zählen beispielsweise Gaming-Headsets, Controller und auch im Rahmen der Reihe VelocityOne Eingabegeräte für Simulationsspiele. Bisher hatte man sich da auf Flugsimulatoren und Weltraumspiele fokussiert. Doch mit dem VelocityOne Race bedenkt man nun auch die Fans von Rennspielen. Das Lenkrad- und Pedalsystem wird für Xbox-Konsolen und Windws-PCs ab dem 26. Februar 2024 zu haben sein.

Vorbestellungen sind bereits über die Website des Herstellers möglich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 699 Euro, was für derartige Simulations-Hardware allerdings keineswegs ungewöhnlich ist. Beispielsweise bietet man Force-Feedback durch den speziell entwickelten K:Drive-Motor des VelocityOne Race. Das soll für ein realistisches Ansprechverhalten und gleichzeitig eine flüssige Lenkung und detaillierte Reaktionen auf das Renngeschehen sorgen. An den Füßen simulieren die Aluminiumpedale und das Dynamic-Brake-Tek-Wägezellen-Bremssystem eine realitätsgetreue Bremsleistung, so verspricht es wenigstens Turtle Beach.

Fahrer können Telemetriedaten aus Rennen in Echtzeit in unterstützten Rennspielen überwachen und die Steuerung über das integrierte Race Management Display anpassen. Es gibt zudem noch eine Tuner-Begleit-App, welche in Kombination mit den umschaltbaren Tasten noch mehr Anpassungsmöglichkeiten verheißt

Das handgenähte Lederlenkrad sorgt für besseren Grip beim Schalten mit Mag-Shift-Schaltwippen. Dazu stoßen noch zwei analoge Schaltwippen mit magnetischen Hall-Effekt-Sensoren für die Steuerung von Kupplung und Handbremse. Eventuell finden Simulations-Fans da ja an dem Gesamtpaket Gefallen.