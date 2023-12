Turtle Beach Stealth Ultra: Controller für Xbox-Konsolen und Windows-PCs ab sofort verfügbar

Turtle Beach bringt heute seinen Gaming-Controller Stealth Ultra auf den Markt. Dieser ist offizielles “Designes for Xbox”-Zubehör. Somit ist das Eingabegerät sowohl für die Xbox One und Xbox Series X|S als auch für Windows-PCs geeignet. Für niedrige Latenzen kommt nach Angaben des Herstellers die hauseigene, proprietäre Drahtlostechnologie mit geringer Latenz zum Einsatz. Alternativ ist aber auch Bluetooth integriert, wodurch sich der Controller etwa auch an Smart-TVs und Android-Geräten verwenden lässt.

Der Stealth Ultra verfügt über magnetische AntiDrift-Thumbsticks, taktile Mikroschalter sowie ein Connected-Command-Display-Dashboard, das zahlreiche Anpassungsoptionen bietet. Einstellbare Trigger für kurzen oder langen Hub, vier belegbare Tasten auf der Rückseite, RGB-Beleuchtung sowie die Möglichkeit, Benachrichtigen von z. B. sozialen Medien auf dem Controller anzeigen zu lassen, gehören zum Gesamtpaket des Controllers dazu.

Der Stealth Ultra hebt sich durch sein integriertes 1,5 Zoll großes und farbiges Display von der Konkurrenz ab. Über dieses können Spieler Aspekte wie die Tastenzuordnung, den Thumbstick-Widerstand, Toleranzbereiche, Vibrationsintensität, Spiel- und Chat-Audio sowie Energieeinstellungen anpassen. Außerdem ist es möglich, die RGB-Beleuchtung zu individualisieren oder Benachrichtigungen beziehungsweise Warnungen bei niedrigem Akkustand einzustellen. Das Display bietet auch Zugriff auf Anpassungen für zehn lokale Profile.

Mit dem Pro-Aim-Focus-Mode kann wiederum die Empfindlichkeit der Thumbsticks für verbesserte Genauigkeit justiert werden. Spieler haben die Möglichkeit, dies als Voreinstellung für eine der vier belegbaren Tasten auf der Rückseite des Controllers auszuwählen. Zwei Rumble-Motoren in den Griffen und Triggern des Stealth Ultra bieten Vibrationsrückmeldungen.

Die mitgelieferte flache Schnellladestation arbeitet mit USB 3.0. In weniger als zwei Stunden ist der Controller so wieder voll aufgeladen. Die Ladestation verfügt auch über einen integrierten USB-Port zum Anschließen des drahtlosen Senders des Controllers und benötigt einen USB-Port auf Xbox oder PC. Der Stealth Ultra wird mit einem 3 m langen USB-Kabel geliefert, um Spielen und Aufladen gleichzeitig zu ermöglichen. Es gibt auch verschiedene einstellbare Stromsparmodi, einschließlich des Eco-Modus, der die RGB-Beleuchtung ausschaltet und die Akkulaufzeit auf bis zu 30 Stunden pro Ladung zu verlängert.

Gaming-Headsets sind über den 3,5-mm-Anschluss anschließbar und können auch Zusatzfunktionen wie Superhuman Hearing beanspruchen. Für Android, Windows und iOS gibt es zudem, eine offizielle Begleit-App. Wenn er nicht in Gebrauch ist, können der Stealth Ultra, die Ladestation, die Kabel und die zusätzlichen Joystick-Kappen im mitgelieferten Hartschalen-Case aufbewahrt werden.

Der Stealth Ultra Wireless Controller von Turtle Beach ist ab sofort zu einer UVP von 199,99 Euro auf www.turtlebeach.com und bei teilnehmenden Einzelhändlern weltweit erhältlich.