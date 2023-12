Honor kooperiert ab sofort mit Porsche Design

Honor, eine frühere Tochterfirma von Huawei, hat sich mit dessen ehemaligem Partner, Porsche Design, zusammengetan. Porsche Design ist eine Lifestyle-Marke. Die Kooperation der beiden Firmen ist laut der Vereinbarung international angelegt und soll für mehrere Jahre laufen. Zwar haben die Beteiligten offiziell bisher nur bestätigt, dass erste gemeinsame Produkte im Januar 2024 in China vorgestellt werden sollen, doch Leaks verraten bereits etwas mehr.

Demnach wird eine Sonderauflage des kommenden Smartphone-Flaggschiffs Honor Magic6 Porsche Design die erste Frucht der Kooperation sein. Genau jenes mobile Endgerät zeigt sich nämlich auf durchgesickerten Bildern. Unten ist das “normale” Honor Magic6 Pro zu sehen, unser Artikelbild zeigt das Honor Magic6 Porsche Design Edition.

Da Honor Magic6 Porsche Design nutzt dabei ein Leder-Finish für die Rückseite. Auch das Honor Magic6 Pro soll es dabei neben dem Magic6 offenbar als Porsche Design Edition geben, hier stehen aber noch keine Bilder zur Verfügung. Auch ein Honor Magic6 Ultimate könnte in Planung sein, hier liegen aber noch keine genaueren Angaben vor.

Klar ist, dass Honor die Smartphones mit dem auf Android 14 basierenden Magic OS 8.0 ausstatten will. Zudem lässt man sich offenbar von Apple inspirieren und will an der Vorderseite mit einer “Smart Island” für Benachrichtigungen arbeiten. Also SoC der kommenden Smartphones wird offenbar der potente Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 dienen.

Quelle: GizmoChina